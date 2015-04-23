(Özel Haber) Yasaklı Yaylalar Bayram Yeri Oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı köy okullarında okuyan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yıllarca yasaklı olan ve çözüm süreciyle beraber serbest olan yaylalarda barış havasında kutluyor.Hakkari dağlarında çözüm süreci bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı beraber kutlanıyor. Binlerce rakımlı yaylalara çıkan öğrenciler, öğretmenleri ile beraber iki bayramı bir arada kutlamanın sevincini yaşıyor. İlçeye 35 kilometre mesafede bulunan Dilektaşı köyü Çalımlı mezrasındaki ilkokulu öğrencileri de iki bayramı öğretmenleriyle köy yaylasında kutladı. Sabah saatlerinde evlerinden getirdikleri yiyeceklerle köy okulunda bir araya gelen öğrenciler, köyün yukarısında bulunan yaylaya doğru yola koyuldu. Daha önce hiç görmedikleri yaylalarına çıkan öğrenciler, ilk olarak beraberinde getirdikleri yiyeceklerden yedi. Ardından şarkılar söyleyen öğrenciler arasından bazıları 23 Nisan’la ilgili şiirler okudu. 2000 rakımlı yaylada çeşitli yarışmalar düzenleyip halay çeken öğrenciler gönüllerince eğlendi. Bazı öğrencilerin annelerine götürmek üzere yaylada çiçek toplamaları dikkat çekti.“23 NİSANI ÇOCUKLARLA YAYLADA KUTLUYORUZ”Koşu, halat çekme ve uçkun yeme yarışmalarında dereceye giren öğrencilere yaylada yetişen ve daha önce köy öğretmeni tarafından toplanan uçkunlar hediye edildi. Yaptıkları kutlamayla ilgili açıklama yapan köy öğretmeni Burhan Yalçın, bu dağlara 23 Nisan Bayramı’nı kutlamak için çıktıklarını belirterek, “Köyümüz ilçe merkezine 30-40 kilometre uzak. Bu uzaklıktan dolayı o kadar ahım şahım bir kutlama yapma imkanımız olmadı. Biz de bu yıl yaylada kutlama kararı aldık. 23 Nisanı çocuklarla beraber bu yaylada kutluyoruz” dedi.“İKİ BAYRAMI BERABER KUTLUYORUZ”Kutlama için çıktıkları yayla ve dağlarda eskiden çatışmaların yaşandığını belirten Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaşanan olaylardan dolayı daha önce insanlar buralara gelemiyordu. Şu an çözüm süreciyle beraber buralarda sıkıntı yok. Buraya yaklaşık iki saatte öğrencilerle uzun mola verdikten sonra gelebildik. Çocuklar yorulmasın diye dinlenerek geldik. Şu an burada iki bayramı beraber kutluyoruz. Hem çözüm süreci bayramı, hem de 23 Nisan Bayramı. Çünkü daha önce çocuklar buraları hiç görmemiş, bu duyguyu hiç yaşamamışlardı. Burası onların köylerinin yaylaları. İlk defa geliyorlar buraya. Ülkemizde bundan böyle sürekli çifte bayramların yaşanmasını diliyorum. Bu bayramın, minik çocukların hatırına barışa, huzura vesile olmasını diliyorum.”