(Özel Haber) Kız Kaptanlar Geliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi kız kaptanlar yetiştiriyor. Kız öğrencilerin hedefinde denizcilik sektöründe en büyük gemilere kumanda etmek.260 öğrencisi bulunan ve bu yıl ilk defa 22 öğrencisini mezun etmeye hazırlanan Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, 15 dönüm arazi üzerinde iki ayrı branşta sektöre hizmet veriyor. Denizcilik ve gemi inşa alanlarında eğitim veren okulda kız öğrenciler denizcilik alanı güverte bölümde okuyor. Mezun olduklarında yeterlilik belgelerini tamamlamaları halinde 3 bin grostona kadar olan gemilerde 3. kaptan unvanı almayı hak edecek öğrenciler, eğitimlerinde ise teknolojinin son imkanlarını kullanıyorlar. Kız öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra okulda kurulan gemi simülasyonu ile dünyanın 6 boğaz geçiş noktasında 9 çeşit gemiyi sanal olarak tecrübe etme imkanı buluyor.16 yaşındaki Nisa Örs, “Lise iki öğrencisiyim. Güverte bölümünü okuyorum. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Babam da denizci. Ona çok özeniyordum. O yüzden bu mesleği seçtim. Okulun ve mesleğin pek bir zorluğunu görmedim” dedi.Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Selda Aslan, okula kız öğrencilerin ilgisinin her geçen gün arttığının altını çizerek, “Okulumuzda 20 kız öğrencimiz var. Giderek ilginin arttığını görüyoruz. Kız öğrencilerimiz güverte bölümünü tercih ediyor. İleride gemi yapımına hevesli öğrencilerimiz çıkacağını da düşünüyorum. Ama daha çok güverte bölümü ilgi görüyor. Denizciliğin erkeklere has bir sektör olduğu inancını yıkmaya çalışıyoruz” dedi.Okul Müdürü Hüseyin Aday ise, “Kız öğrencilerimiz sadece denizcilik alanında güverte dalında eğitim görüyor. Doğrudan kaptan olarak mezun olup, gemi ve yatlarda çalışıyorlar. Son yıllarda yat için kadın kaptan talebi giderek artıyor. Kızlarımızın gelecekte işleri hazır. 9. sınıfta ise 20 kız öğrencimiz bulunuyor” dedi.