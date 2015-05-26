(Özel Haber) Dünya Bisikletçileri Chrıstıan İçin Aynı Anda Eylem Yapacak

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki gün emniyet şeridinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fransız bisikletçi Christian Jean Auguste Niaffe’nin ölümüne tepkiler büyüyor. Marmaris’te toplanan bir grup bisikletlerini ters çevirip protesto eylemi yaptı. Basın açıklaması okuyan bisikletçiler, pazar günü Chrıstıan’ın öldüğü yerde ve Paris’te aynı anda protesto eylemi yapılacağını duyurdu.Atatürk Meydanı’nda toplanan Marmaris Bisiklet Derneği üyeleri ve aralarında Fransız bisikletçilerin de bulunduğu bir grup protesto eylemi gerçekleştirdi. Bisikletlerini ters çevirerek yaşanan kazaya tepki gösteren grup basın açıklaması yaptı.“BİZİ ÖLDÜRMEYİN”Marmaris Bisikletçiler Derneği Başkanı Tolga Gök, trafikte bisikletlilerin fark edilmesini istediklerini belirterek, “Maalesef üzücü kaza, Marmaris’te bisikletçilerin en güvendiği karayolunda meydana geldi. Emniyet şeridinde yokuş çıkan saatte 10 kilometre hızla ilerleyen bisikletli, dikkatsiz bir trafik canavarının kurbanı oldu. Bisikletlileri fark edin, bisikletleri görün. Bizim sizler gibi kaportamız yok, çeliklerin içinde değiliz. Hava yastığı, emniyet kemerimiz yok. Sadece gözünüzü biraz açık tutun. Bu işin telafisi yok. Yollar sadece motorlu araçlar için değil. Bisikletlilerin de yollarda hakkı vardır. Bizi bisikletler üzerinde görmek zorundasınız. Biz şehir içlerinde ve kaldırımlarda bisiklet kullanmak istemiyoruz. Karayolunda kendimizi emniyette hissetmek için yolun sağındaki emniyet şeridindeyiz. Bizi görüp fark edin, bisikletlileri öldürmeyin ki arkadaşlarımızın ölüm haberlerini almayalım” ifadelerini kullandı.DÜNYA BİSİKLETÇİLERİ CHRISTIAN İÇİN AYNI ANDA EYLEM YAPACAKTolga Gök, Pazar günü Türkiye ve Fransa’da aynı anda protesto eylemi yapılacağını açıkladı. Gök, “Pazar günü Muğla’nın bir çok yerinden gelen bisikletçilerle kazanın yaşandığı yerde toplanacağız. Bize İstanbul, Anakara ve İzmirli arkadaşlarımız da destek verecek. Fransa’nın başkenti Paris’te de Christian’ın arkadaşları toplanacak ve kazanın olduğu saatte aynı anda eylem yaparak sesimizi dünyaya duyuracağız“ açıklamasında bulundu.TÜRKİYE’Yİ DOLAŞAN FRANSIZ BİSİKLETÇİLER KONUŞTUTürkiye’de 600 kilometre pedal çevirdikten sonra Marmaris’e gelen Fransız bisikletçiler, Malhieu Koro (27) ve Logan Plantat (28), Türk bisikletçilerin protesto eylemine destek verdi. Logan Plantat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kazayı sabah öğrendik. Christian için çok üzgünüm. Dünyada bu şekilde kazalar oluyor ama o güvenli yolda bu kazanın olması beni çok şaşırttı. Türkiye’nin bisiklet yollarının çok güvenli olduğu söylenemez. 600 kilometre pedal çevirdik ancak sadece İzmir’de bisiklet yolu gördük. Yollar dar ve otomobiller yanlarımızdan çok hızlı geçiyor. Turistlik bir ülkede bisiklet yollarının çok daha fazlası olması gerekiyor” diye konuştu.Diğer Fransız bisikletçi Malhieu Koro ise , “Tek kelimeyle çok üzgünüm. Ölen bisikletçinin yaşadığı şehirden geliyorum. Christian’ın ölümünü protesto eden arkadaşlarımıza destek için buradayım” dedi.OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SERBESTÖte yandan Fransız bisikletçinin ölümüne sebep olan ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen N.K., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.