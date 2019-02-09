(Özel Haber) Bu kedi sabah sporu yapıyor, haber izliyor ve kapı açıyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir esnafa ait olan kedinin yaptıkları görenleri şaşırtıyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde esnaflık yapan Tuna Sarıkaya isimli esnafın Efe ismindeki kedisinin yaptıkları görenleri şaşırtıyor. Her sabah spor yapan, haberleri izleyen ve kapalı kapıları açan kedi, gün boyunca sahibi Tuna Sarıkaya’yı takip ediyor. Kedinin televizyonda belgeseli de pür dikkat izlemesinin yanı sıra kar yağdığı zaman ise karla oynaması görenleri hayrete düşürüyor.

Ürgüp’te esnaflık yapan Tuna Sarıkaya kedisini özel olarak eğitmediğini ancak kendisini takip ettiği için kendi kendine haberleri izlemeyi, belgesel izlemeyi, kapı açmayı öğrendiğini söyledi. Sarıkaya, "Turizmle uğraşıyorum aynı zamanda Ürgüp’te esnafım. Kedimizin adı Efe ve şu anda 1 yaşında. Aslında doğaçlama oldu kapıyı açma olayı. Kendi kendisine öğrendi, bana sürekli muhtemelen bakıyordu. O şekilde kendi kendine öğrenmiş oldu. Aynı zamanda kar çok seviyor, kar yağdığında karla oynamayı çok seviyor. Gün içerisinde haber izlemeyi çok seviyor benimle beraber. Sabah haberlerini beraber izleriz, ben genelde haberleri açtığımda hemen gelir kucağıma oturur ve o da benimle birlikte haberleri izlemeye başlar" diye konuştu.