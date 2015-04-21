(Özel Haber) 3 Dilli Otantik Eve Turistlerin İlgisi Arttı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki kadının kolye, bileklik ve çanta üreterek sattığı İlkiz Otantik Evi, çözüm süreciyle birlikte bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oldu.Merkeze bağlı tarihi Sur ilçesinde iki kadının tek başına açtığı İlkiz Otantik Ev, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Bölüm bölüm olarak ayrılan evin odalarında ise turistlerin iletişimini sağlayabilmeleri için Kürtçe, Türkçe ve İngilizce tabelalar yerleştirildi.İşletmecilerden 25 yaşındaki Güngör Yıldız, otantik ev ve el işi işlemeleri ile tanıştıktan sonra işlerine burada devam etme kararı aldıklarını söyledi. Yıldız, "Otantik evde kendi üretimlerimiz daha çok oluyor. Kolye, bileklik ve çanta gibi tasarımlarımız yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra satış için çalışıyoruz bu kez. Ürünler satıldıkça bizim üretimlerimiz daha heyecanlı bir hale geliyor. İki arkadaş olarak bu işi yapıyoruz. Sur ilçesi aslında tarihi yapıya sahip olduğundan dolayı burayı seçtik. Diyarbakır’ın kendine öz bir havası var burada. Burası bana yakışıyor. Daha önceki dönemlerde biz yine hizmet veriyorduk. Kötü dönemli yaşayan arkadaşımdı. Buna rağmen biz halen buradayız ve bu işi yürütüyoruz. Tarihi yerlerin ve önemlerin yaşatılması gerekiyor. Geçen Haziran ayından beri açık olmaktadır tarihi evimiz" dedi."ÇÖZÜM SÜRECİ İLE BERABER RAHAT NEFES ALDIK"Kepenk kapatma dönemlerini de gördüklerini anlatan Yıldız, "Sokağa çıkamayanlar vardı. Bir gün boyunca kapalı olduğumuz dönemlere şahit olduk. Şimdiye oranla tabi ki satışlarımız daha yüksek ve iyi durumda. En azından bir korku yok şimdi, çözüm sürecinin sonucu bu. Vatandaşlar ve turistler buralara gelmeye başlıyor. Tarihi yerleri görmeye çalışıyor. Yerli halk ve turistler görüp gezmeye ve gelmeye başladı. Hatta yerli halktan daha fazla turist geliyor. Bunu gördükçe keyif alıyoruz. En çok turistler bizi yoruyor. Çözüm süreci ile beraber biz de rahat bir nefes almış oluruz" diye konuştu.