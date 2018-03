(Özel Haber) 107 Yaşında Doktor Yüzü Görmedi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşayan 15 çocuk ve 97 torun sahibi 107 yaşındaki Şakir Baykan, sağlığını süt ve köy yumurtasına borçlu olduğunu söyledi.İlçeye bağlı Zirekli köyünde çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdüren Şakir Baykan, bu yaşına kadar doktor yüzü görmedi. Sağlıklı yaşamasını ve ciddi bir rahatsızlık geçirmemesinin en büyük sebebinin doğal beslenme olduğunu ifade eden Şakir Baykan, her gün süt içerek köy yumurtası yediğini söyledi. Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen 90 bin asker arasında ağabeyi Hamitoğlu Kadir’in de yer aldığını belirten Baykan, her yıl şehitler için Kürtçe mevlit okutuyor. Sarıkamış Harekatı’nın yapıldığı günlerde ağabeyinin Sarıkamış’ta asker olduğunu dile getiren Baykan, babasından edindiği bilgiye göre ağabeyinin Allahuekber Dağları’nda cephede bulunduğu sırada soğuk havanın da etkisiyle ölümcül bir hastalığa yakalandığını ifade etti. Ağabeyinin rahatsızlandıktan sonra Gümüşhane’ye hastaneye gönderildiğini anlatan Baykan, "Gümüşhane’den Sivas’a sevk ediliyor fakat iyileşmiyor vefat ediyor. Bu memleketin iklimi batı iklimi gibi değil. Kış şartları çok çetin ve zor geçiyor. Çok vahim bir savaş ve büyük bir hüzün yaşanmış. Ayaklarında çarık, üstlerinde çok ince elbiselerle askerlerimiz can vermişler" diye konuştu.Şakir Baykan’ın oğlu Mehmet Baykan da, babasının 107 yaşında olmasına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirtti. Bu yaşına rağmen herhangi ciddi bir rahatsızlık geçirmediğini söyleyen oğul Baykan, babasının yaşayan tarih olduğunu kaydetti. Mehmet Baykan, Sarıkamış’ta düşmana karşı direnen askerlerin, Türk milletinin cesaretinin ve vatan sevdasının bir sembolü olduğunu söyleyerek, bu askerler arasında amcasının da bulunmasından gurur duyduğunu dile getirdi.Şakir Baykan’ın torunu Fatih Baykan da, Gaziantep Üniversitesi’nde tarih bölümünde okuduğunu ve bazen tarih konusunda dedesinin bilgisine başvurduğunu, dedesinin bir bilgi hazinesi olduğunu söyledi.