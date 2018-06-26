Özel güvenlikler

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Özel güvenlik sektörünü yasal çerçeveye kavuşturan 5188 Sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 26 Haziran 2004'ü "Özel Güvenlik Günü" kabul eden özel güvenlik görevlileri, günlerini kutluyor.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" olarak kutladıklarını belirterek, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Özel Güvenlik Günü"nün sektörde çalışanların motivasyonunu yükselttiğini vurgulayan Çağırıcı, "Bugünün, canı pahasına görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yılda bir defa da olsa hatırlanmalarına ve toplumda hak ettikleri itibarı kazanmalarına vesile olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda "Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" sloganını kulandıklarını aktaran Çağırıcı, sendika olarak özel güvenlik görevlisi mesleğinin saygınlığa kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi.

- Talep; sektörün müstakil bir yasaya sahip olması

Çağrıcı, 14 yılda özel güvenlik görevlilerinin talep ve çözüm bekleyen sorunlarının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"5188 sayılı yasa özel güvenlik görevlilerinin haklarını tam olarak karşılayamıyor. Arkadaşlarımız, görev esnasında yaralandığında ya da sakat kaldığında 'gazi', hayatını kaybettiğinde ise 'şehit' sayılmıyor. Yapılan işin önemi ve hassasiyeti bir arada değerlendirildiğinde, güvenlik görevlisi olarak çalışanların özlük haklarının, çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz."