"Özel güvenlikçi sayısı neredeyse Emniyet teşkilatını yakaladı"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca gerçekleştirilen Özel Güvenlik Denetleme Eğitimcilerinin Eğitimi Kursu'na katılan Polis Başmüfettişleri, sertifikalarını aldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 18 Aralık'ta başlayan eğitimi iki grup halinde yaptıklarını, iki grupta toplam 158 kişinin eğitim aldığını söyledi.

Eğitime katılanlara yetişkin eğitimi, etkili iletişim ve farklı formlarla ilgili bilgiler verildiğini aktaran Çolak, "Aslında sizler mesleğinizin zirvesinde olan kişilersiniz, bunların birçoğunu hayat tecrübeniz içinde zaten yaşadınız, biliyordunuz. Size bunları hatırlatmak, aynı zamanda ek bazı teknik bilgilerle destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra özel güvenliğin ilgi alanına giren, kullandığı teknik cihazlarla ilgili de bilgiler verildi. Özel güvenlik alanı çok büyük bir teşkilat haline geldi. 285 bin kişi şu anda faal. Emniyet teşkilatıyla neredeyse aynı sayıda." dedi.

Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik ise yaklaşık 285 bin özel güvenlik görevlisinin aidiyet duygusunun geliştirilmesi, kollukla olan ilişkilerinin net bir şekilde belirgin hale getirilmesi ve özel güvenlikte görülen birtakım eksikliklerin giderilmesi amacıyla aldıkları eğitimin Polis Başmüfettişlerince verilmesinin hem denetleme hem de eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlayacağını belirtti.

Eğitimler için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çelik, Polis Başmüfettişlerine, görev süresince karşılaşacakları sorunlarla ilgili kendilerine ulaşmaları halinde her türlü bilgi ve desteği vereceklerini vurguladı.

Havalimanları, gar, otogar, turizm belgeli oteller, tarihi ve turistik yerler, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri, okullar ve stratejik enerji tesislerinde görevli özel güvenlik görevlilerine görevin özelliklerine göre verilen eğitimlerde, eğitimci olarak görev alacak Polis Başmüfettişlerine daha sonra sertifikaları takdim edildi.