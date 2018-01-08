Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim

KIRIKKALE (AA) - 2018 yılı içerisinde özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazı açıklamada, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak 2018 yılında temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla başlatılan proje çerçevesinde ülke genelinde özel güvenlik personeline yönelik bir eğitim ifa edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim planı hazırlanmıştır. Ayrıca AFAD Başkanlığı personelince kendi eğitim programları çerçevesinde katılım sağlanacaktır."