Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim

KIRIKKALE (AA) - 2018 yılı içerisinde özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazı açıklamada, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak...

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:32
Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim
banner230

KIRIKKALE (AA) - 2018 yılı içerisinde özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazı açıklamada, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak 2018 yılında temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla başlatılan proje çerçevesinde ülke genelinde özel güvenlik personeline yönelik bir eğitim ifa edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim planı hazırlanmıştır. Ayrıca AFAD Başkanlığı personelince kendi eğitim programları çerçevesinde katılım sağlanacaktır."

Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet MüdürlüğüKırıkkaleÖzel Güvenlik Görevlilerine Yönelik Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim