ESKİŞEHİR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) iş birliğiyle "Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı" yapıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin toplum hayatına tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı için kamunun inisiyatif alması ve liderlik yapması gerektiğini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerinin özel gereksinimli bireyler için adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Eskişehir Valiliği olarak bu konu ile alakalı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz marifetiyle 2016 yılında 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım Projesi' hazırlanmıştır. Özel gereksinimli bireylerin kamusal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğinden adil şekilde yararlanmaları anlayışı ile hazırlanan bu proje, önemli somut çıktıları da ortaya koymuştur. Söz konusu projemiz, Avrupa Komisyonu tarafından 'İyi Uygulama Örneği' olarak seçilmiştir. Diğer yandan Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan 'Erişebiliyorsam Güvendeyim Projesi' ise iki yıl daha sürecek ve 2020 yılında sona erecektir. Özel gereksinimlilerin yaşadıkları sorunları ve olası afet durumlarında onlar için oluşabilecek tüm riskleri azaltmak, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Bu konuda farkındalık oluşturmak, uzmanlarca gerekli eğitimi vermek olmazsa olmazdır."

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise tüm politika ve uygulamalarda, hem özel gereksinimli bireylerin hem de dezavantajlı grupların, özel gündemlerle değil olağanın sıradan bir parçası kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güray Aslan da toplantıda birer konuşma yaptı.

İki gün sürecek çalıştayda, olası afetlerin özel gereksinimli bireyler için yaratabileceği risklerin azaltılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar, çeşitli disiplinlerden uzman ve uygulamacıların konuyu çeşitli boyutlarıyla ele aldığı sunumlarla tartışılacak.