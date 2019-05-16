Özel eğitim öğrencileri için program düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu, Engelliler Haftası nedeniyle ilçede eğitim gören özel öğrenciler arasında resim yarışması düzenledi.

Spor salonundaki etkinlikte konuşan okul müdürü Mehmet Aydın, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin sesini duyurma ve yaşadığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden sınıf öğretmeni Burcu Özişçi de "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar mutlu edebilirsek bizler de o düzeyde mutlu oluruz. Özverili çalışmaları neticesinde inanıyorum ki bu çocuklarımız hayata daha pozitif bakacaklar. Kendi öz güvenleri gelişecek ve en azından engelli bireyler olarak belirli ihtiyaçlarını karşılayacaklar." ifadelerini kullandı.

Program sonunda resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül çeşitli hediyeler verdi.