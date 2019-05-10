Özel eğitim öğrencileri anneleri için baskılı tişört yaptı

SİVAS (AA) - Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi öğrencileri, Atatürk İlkokulu Özel Eğitim öğrencileriyle anneleri için baskılı tişört yaptı.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında çocukların kendi elleriyle yaptıkları baskılı tişörtleri annelerine hediye edeceklerini aktaran Ergen, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri önemsediklerini kaydetti.

Program sonunda annelere karanfil, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.



