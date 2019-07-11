Özel çocuklardan büyükşehire ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Başkanı Mahmut Özdemir, sporcu özel çocuklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette özel çocuklarla görüşen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, çocukların elde ettikleri başarıların ilimiz için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Beyhan, özel çocuklara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek verdiklerini dile getirerek, "Hayırlı işler yapıyorsunuz. Gençlerimizin başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Bu faaliyetleri yapmasanız bu yetenekler ortaya çıkmaz. Biz de imkanlarımız doğrultusunda özel çocuklarımıza destek veriyoruz ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Hüseyin Beyhan, sporcu gençlere başarılar diledi.



Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Başkanı Özdemir ise derneklerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Dernekleri bünyesinde özel çocuklar için kurulmuş üç spor kulübü olduğunu ifade eden Özdemir, farklı branşlarda Türkiye şampiyonlukları kazandıklarını ve milli takımlara sporcu verdiklerini söyledi.





