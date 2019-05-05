Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı yaşlarda zihinsel, bedensel ve işitsel engelli 50 çocuk, farkındalık oluşturmak amacıyla yeteneklerini sergiledi.

Engelliler Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar öğretmenleriyle hazırladıkları gösterileri izleyicilerle paylaştı.

İlk olarak yanlarındaki lise öğrencileriyle Kafkas dansını sahneleyen çocuklar, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ardından tiyatro oyununu sahneleyen çocuklar, şarkı söyleyip dans etti.

Program sorunlusu Kemal Akmermer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Kelebekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Engelliler Haftası dolayısıyla bir arada olduklarını anımsatan Akmermer, "Özel çocuklarımızın etkinliklerine halkımıza duyurmak istiyoruz. Amacımız özel çocuklarımızın normal çocuklardan hiçbir farkının olmadığını topluma göstermek. Bu çocuklar da yaşam alanımız içerisinde. Toplumun her köşesinde her işi yapabilecek konumdalar. Kısacası farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Program çocukların balonları gökyüzüne bırakmasının ardından sona erdi.