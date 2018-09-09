ESKİŞEHİR (AA) - Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Down Sendromlu Çocuklar Arası Yemek Yarışması"nda, özel çocuklar yemek yaptı.

Tepebaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği işbirliğinde gerçekleşen yarışmada, 20 down sendromlu çocuğun yanı sıra 20 aşçı etkinliğe katıldı. Yarışmada çocuklar, aşçılara yamaklık yaparak hünerlerini sergiledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mutfak tezgahlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerden yaptıkları yemekler hakkında bilgi aldı.

Ataç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim gençlerimiz yemek konusunda çok deneyimliler. Gökkuşağı Kafe’de uzun süredir olağanüstü bir hizmet veriyorlar. Çabaları ile başarıları ile inanın tüm insanlara da örnek oluyorlar. Bunu düşününce başarılı olmaları ve burada da güzel yemek yapmaları beni şaşırtmadı. Her yıl olduğu gibi bu mutluluğu burada yeniden yaşıyoruz. Tahmin ediyorum Eskişehir’in örnek olduğu bu güzel iş, giderek Türkiye’ye yayılacak." ifadelerini kullandı.