Özel çocuklar hünerlerini sergiledi

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Bakanlık olarak özel eğitim okullarında iyileştirme yaptıklarını, uygulama evleri açıp teknolojiyle donattıklarını belirterek "Ancak en önemlisi bizim öğretmenlerimiz çünkü bu öğretmenlerimiz fedakarca hizmet ediyor." dedi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'nin Talas ilçesinde Talas Spor Salonu'nda düzenlenen "Özel Çocuklar Çocuk Oyunları Şenliği"ne katılan Bilgili, özel çocuklara yönelik bu programları Şanlıurfa'dan başlattıklarını anımsattı. "Buradaki öğrencilerin neler başardığını görünce bütün suç bizim diye düşündük." diyen Bilgili, şöyle devam etti:

"Bütün suçu kendisini engelli görmeyenlerde aramak lazım çünkü onların engellerini bizim kaldırmamız gerekiyor. Eğer biz engelleri kaldırabilirsek onların neler başarabileceğini de göstermiş oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim okullarımızda iyileştirmeler yaptık, uygulama evleri açtık, teknolojiyle donattık ancak en önemlisi bizim öğretmenlerimiz çünkü bu öğretmenlerimiz fedakarca hizmet ediyor. İkincisi, cennet annelerimizin ayakları altındadır ancak en çok da engelli annelerinin ayağı altındadır çünkü hep evlatlarının yanındalar. Engelli ikiye ayrılır, doğuştan ve sonradan engelli. Hangimiz yarına sağlıklı çıkabileceğimizi bilebiliriz? Bu özel çocuklarımıza böyle bakmalıyız. Biz Bakanlık olarak bu özel çocuklara pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz ama bu bir kaderdir. Bizim kültürümüzde bu bir kaderdir. Anne yavrusunu benim kaderim diye bağrına basar. Üzerimize düşen, toplum olarak bu kaderi paylaşmalıyız."

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de özel eğitimin birinci öncelikleri olduğunu dile getirerek "Bu hafta aslında Engelliler Haftası değil, engelleri ortadan kaldırma haftası. Çocuklarımızın önünü açınca, eğitim imkanı verilince her şeyi başarabileceklerini biliyoruz. Onların hayatını güzelleştirmek için her şeyi yapma kararlılığındayız. Biz bu çocuklarımızın arkasında ve yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kentte özel çocuklara yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından özel çocuklar hünerlerini sergiledi. Küçük yaştaki işitme engelli öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okurken görme engelli öğrenciler de ahşap bloklardan kule yapmak için birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Şenlik, çeşitli etkinliklerle sona erdi.