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Özçelik-İş Sendikasından üyelerine hediye dağıtımı

KAYSERİ (AA) - Özçelik-İş Sendikası, kadın kol çantası dağıttı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikal çalışmalar içerisine aileleri de dahil etmenin gayreti içerisinde...

Genel 12.12.2019, 15:15
Özçelik-İş Sendikasından üyelerine hediye dağıtımı
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KAYSERİ (AA) - Özçelik-İş Sendikası, kadın kol çantası dağıttı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikal çalışmalar içerisine aileleri de dahil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Değirmenci, "Kadın üyelerimiz ve erkek üyelerimizin eşleri için kaliteli ve şık kadın kol çantası veriyoruz. Bu uygulama sosyal sendikacılık anlayışının bir parçası. İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle veya uygulamaya koyduğumuz projelerle üyelerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hediye dağıtımlarımızın, üyelerimizi küçük de olsa mutlu etmenin bir başka yolu diye düşünüyoruz. Üyelerimizi ve ailelerini mutlu eden, onları huzura kavuşturan ne proje varsa hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#kayseri
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