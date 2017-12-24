Özbekistan'da Türk dizilerine büyük ilgi

TAŞKENT - BAHTİYAR ABDULKERİMOV - Özbekistan'da 5 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlanan Türk dizileri büyük ilgi görüyor.

Ülkede, 2012 yılında televizyonların "içeriğinin uygunsuz bulunması" gerekçesiyle yayından kaldırdığı Türk dizileri yeniden yayınlanmaya başlandı.

Kanalların en çok izlenen programları arasındaki Türk dizileri, Özbek seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Konuyu AA'ya değerlendiren sinema uzmanı Alişir Haydarov, şu anda Özbek kanallarının en çok izlenen saatlerde Türk dizilerini yayınlayarak daha çok izleyiciyi toplamaya çalıştığını dile getirdi.

Türk dizilerinin Özbeklerce sevilerek izlenmesinin nedenini, olayların gerçekliğinin yanı sıra Özbek kültürüne ve düşünce yapısına yakın olması olarak gösteren Haydarov, dizilerin yayınlanmaya başlamasında iki ülke ilişkilerinin yeniden iyileşmesinin de etki yarattığını kaydetti.

"Dizi saatini heyecanla bekliyorum"

Özbek izleyici Gülnaz Sultanova, Türk dizilerini çok sevdiğini ve merakla izlediğini söyledi.

Dizi izlerken bazen ev işlerini de aksattığını dile getiren Sultanova, en çok sevdiği dizinin de "Muhteşem Yüzyıl Kösem" olduğunu anlattı.

Özbek kanallarında "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Ezo", "İçeride", "Aşk Laftan Anlamaz", "Kara Sevda", "Bir İstanbul Masalı" dizileri yayınlanıyor.

Daha önce, çeşitli Özbek televizyon kanallarında yayınlanan "Asmalı Konak", "Bir İstanbul Masalı", "Zerda", "Kınalı Kar", "Hayat Bağları", "Aliye", "Büyük Yalan", "Kurtlar Vadisi" ülke çapında en çok izlenenler arasında yer almıştı.

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