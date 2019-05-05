Özbekistan’da ramazan hazırlıkları tamamlandı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da huzur ve bereket ayı ramazanın son hazırlıkları tamamlandı.

Ülke genelinde 2 binden fazla caminin bulunduğu Özbekistan'daki tüm camiler ramazan için hazır hale getirilirken, ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim’in hatmedileceği camilerde hafızlar görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle ramazan ayının en iyi şekilde geçmesinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınmasını istedi. Kararnamede, bu kutsal ayda muhtaçların desteklenmesi, aileler ve mahallelerde huzur ve saygı ortamının pekiştirilmesi ve mezarlıkların temizlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi talep edildi.

Ramazan öncesinde ülkedeki tüm yerleşim alanlarında ve şehirlerde temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken, camiler de teravih namazları için hazır hale getirildi.

Güzelleştirme çalışmaları kapsamında cami bahçelerine çiçekler dikildi.

Taşkent'teki dükkan ve pazar yerlerinde alışverişlerin arttığı gözlenirken, vatandaşlar ramazan ayı için son alışverişlerini yapmak için dükkanlara akın etti.

Özbekistan’daki bin 220 camide Kur'an-ı Kerim hatmedilecek

AA muhabirinin Müslümanlar Dini İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelindeki 2 bine yakın cami teravih namazları için hazır hale getirildi.

Yetkililer, ramazan boyunca ülke genelindeki bin 220 camide Kur'an-ı Kerim'in hatmedileceğini kaydederken bunun için 2 bin 45 hafızın görevlendirildiğini ifade etti. Yetkililere göre, bazı Özbek hafızlar da gelen talep üzerine ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için Rusya, Ukrayna, ABD ve diğer ülkelerde görevlendirildi.

Öte yandan Müslümanlar Dini İdaresi “Ayların Sultanı Ramazan” konulu kompozisyon yarışması düzenledi. Ramazan ayı boyunca devam edecek yarışmada dereceye gireceklere bilgisayar ve diğer hediyeler verilecek.

İdare bünyesinde vatandaşların kutsal ayla ilgili sorularını yanıtlamak için çağrı merkezi kurulurken, merkez vatandaşlara 24 saat boyunca hizmet verecek.

Özbekistan'da yaklaşık 16 saat oruç tutulacak.