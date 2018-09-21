Ozancan Akkuş'un adı parkta yaşatılacak

ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK'nın bombalı araçla 13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ozancan Akkuş'un adı, muzun olduğu Ankara Fen Lisesi'nin yakınındaki parkta yaşatılıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çiğdem Mahallesi'nde inşa edilen Ozancan Akkuş Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, insanın canına kasteden bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

"Yaşı, cinsiyeti, eğitimi, dili, dini ne olursa olsun insana kıyanlara lanet olsun." diyen Taşdelen, şöyle devam etti:

"Onlar böyle yaptıkça biz o kaybettiğimiz insanlarımızı yaşatmak zorundayız. Terör saldırılarını unutmamak ve hayatını kaybeden canlarımızı unutturmamak zorundayız. Belediye olarak, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimizin isimleri parklarda yaşatıyoruz. Ozancan Akkuş da hiçbir zaman unutmayacağımız bir kardeşimiz. Kişiliğiyle, karakteriyle herkese örnek olan Ozancan hayatının baharında aramızdan alındı. Gidenin arkasından ne yapılsa eksik kalıyor ama Çankaya'da Ozancan Akkuş'un adının yaşatılması bizim için bir onurdur, teröre başkaldırıdır."

- "Bu park unutulmamaya iyi bir örnek"

Ozancan Akkuş'un babası Nuri Akkuş da başta Taşdelen olmak üzere acılarına ortak olan herkese teşekkür etti.

Akkuş, "Bizler tarifi imkansız bu acıları yaşarken sadece bir tek şey bekledik, bu canlarımızın hepsine bir anlam konulması, unutulmaması ve unutturulmaması. Yaşamayı bu kadar çok severken şimdi her gün ölmenin ne olduğunu bilir misiniz? Biz biliyoruz artık. Direnmek için istediğimiz tek şey unutulmamak. Bu park, unutulmamaya iyi bir örnek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çiğdemim Derneği tarafından Ozancan Akkuş adına Gaziantep Hatıra Ormanı'na dikilen beş ağacın sertifikası Nuri Akkuş'a takdim edildi.