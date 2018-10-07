Özaltun ve Turfand, adliye inşaatını gezdi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Turfand ile yapımı devam eden adliye inşaatını gezdi.

Özaltun ve Turfand, yetkili mühendis Gökhan Küçükaslan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beyşehir’in yeni dönemde yeni bir devlet yatırımına daha kavuştuğunu dile getiren Özaltun, ilçenin kazanımlarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Adliye binasının en yakın sürede hizmete gireceğini ifade eden Özaltun, "Müteahhidin çalışmalarının bitmesinin hemen ardından biz belediye olarak çevre düzenlemelerini yapacağız, yollara yönlendirme levhaları yapılacak. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

