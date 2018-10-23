Özaltun, sanayi esnafıyla buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Özaltun, Hamidiye Mahallesi’nde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi’nde düzenlenen kooperatif üyesi sanayi esnafıyla kahvaltılı istişare toplantısında yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmalarla ilçenin yeni bir sanayi sitesine daha kavuşmakta olduğunu söyledi.

Beyşehir'de yeni bir sanayi sitesi yapıldığını belirten Özaltun, şunları kaydetti:

"Siz işinizi bitirin, biz de üzerimize düşen ne varsa yapacağız’ dedik. Benim için bu sanayi sitesi konusu önemli. Biz eski sanayi sitesinde istenmeyince tel örgü çekemedik ama giriş kapılarını yaptık. Giriş kapıları yapılmadığında, tel örgüler çekilmediğinde sanayi tam manası ile gözükmüyor. Beyşehir'de hep BÜSAN Sanayi Sitesi gibi bir sanayi sitesi hayalim vardır. Burası aslında böyle bir sanayi sitesi yapılabilir. İnşallah inşaatlar bittikten sonra buraya bir tel örgü, bir giriş kapısı yapacağız."

Özaltun, toplantının ardından Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Osman Akçapa ve beraberindekilerle sanayi sitesi inşaat alanını gezdi.

