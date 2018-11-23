Özaltun, Öğretmenler Günü'nü kutladı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özaltun mesajında, dünyanın her tarafında öğretmenlerin insan toplumunun en fedakar ve saygıdeğer unsurları olduğunu belirtti.

Eğitimin, vücut ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği, son mertebesine kadar geliştirmek anlamına geldiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimsemiş, yurdumuzun dört bir yanında cehalet ve bilgisizlikle savaşan, bu kutsal ve onurlu görevi, en zor şartlarda bile büyük bir özveriyle yerine getiren, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle donatarak, en iyi şekilde yetiştirmenin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, dünya devletleri arasında saygın ve onurlu bir konuma yükseltmenin gayreti içerisinde olan ve yıllar sonra gururla bakacağımız nesiller yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden tüm değerli öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve eğitim için gönül verenlerin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."