Özaltun öğrencilere belediye başkanlığını anlattı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kent merkezinde faaliyet gösteren gelişim kursuna katılan öğrencilere belediye başkanlığını anlattı.

Özaltun, Özel Beyşehir Bilim Kişisel Gelişim Kursu’nda resim, piyano ve İngilizce eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere belediye başkanının görev ve sorumluluklarını anlatan Özaltun, "Belediye başkanlığı bir meslek değildir. Tek başınıza sizin isteyip başarabileceğiniz bir şey de değildir. İyi bir ekip çalışması ve halkın sizin vadettiğiniz, sunduğunuz proje ve çalışmalarınıza onay ve yetki vermesi gerekir." dedi.

Özaltun, geleceklerine ilişkin tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.