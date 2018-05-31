Özaltun, kardeşlik iftarında yetimlerle buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kardeşlik iftarında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.



Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen ve yetim ve öksüz çocuklarla yakınlarının katıldığı geleneksel kardeşlik iftarı, Beyşehir Belediyesi Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde yapıldı.

İftar programına katılan Belediye Başkanı Murat Özaltun, masaları tek tek gezerek ailelerin ramazan ayını tebrik etti. Yetim ve öksüz çocuklarla sohbet eden Özaltun, onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Özaltun, yetim ve öksüz çocuklarla iftar ederek onlara yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini belirterek, "Bugün birçok il ve ilçede aynı anda iftar veriliyor. Biz de ilçemizde yaşayan yetim çocuklarımızı unutmadık. Bu programda buluşarak gönüllerine dokunmak istedik." dedi.

İftara AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kaya, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

