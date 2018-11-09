Özaltun, İzmir'de hemşehrileriyle buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İzmir'de yaşayan Beyşehirli hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ziyaret dönüşünde, gazetecilere yaptığı açıklamada Özaltun, "Dün olduğu gibi, bugün de, yarında gurbetteki hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte İzmir'de yaşayan Beyşehirlilerle İzmir'de buluştuklarını belirtti.

Beyşehir'in sadece ilçe içerisinde değil ilçe dışında da yaşayan büyük bir nüfus gücü ve potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Özaltun, yıllar önce İzmir'e yerleşen Beyşehirli hemşehrilerinin birçoğunun günümüzde bünyesinde 400-500 kişi istihdam eden ekonomik anlamda pek çok başarı öyküsü olan fabrika ve yatırımlara sahip iş adamı konumuna geldiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte İzmir'de yaşayan Beyşehirliler'in dernek, federasyon ve vakıf çatısı altında bir araya gelerek gurbette dayanışmanın ve birlik beraberliğin en güzel örneğini sergilediğini de aktaran Özaltun, İzmir'de yaşayan gurbetçi işadamları ile sivil toplumun değişik alanlarında örgütlenen ve gurbet özlemi çeken hemşerileriyle zaman zaman bir araya gelerek hasret giderdiklerini, doğduğu topraklar olan Beyşehir ile ilgili istişarelerde de bulunduklarını kaydetti.







