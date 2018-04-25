Özaltun, hububat esnafıyla buluştu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren hububat esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak her alanda başlattıkları değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi.

Özaltun, Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde ilçede faaliyet gösteren hububatçı esnafıyla bir araya geldi.

Belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Özaltun, sektörel bazda gerçekleştirdikleri buluşma programlarının devam ettiğini kaydetti. Özaltun, bugün de hububat ticareti yapan esnafla buluştuklarını söyledi.

Beyşehir'de faaliyet gösteren iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek, onları dinlediklerini, taleplerini not alarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Özaltun, "İşte bu buluşmalar sayesinde hem 4 yıllık süreçte neler yapıldığını anlatıyoruz, hem de gelecekte yapılması istenilen konuları değerlendirip istişare ederek ona göre yeni yol haritamızı belirliyoruz." diye konuştu.



