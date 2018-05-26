Öz Bartınlılar Derneğinden üyelerine iftar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Öz Bartınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri iftarda buluştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, belediyenin 23 Nisan Düğün Salonu'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın yaşandığı en güzel aylarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'yi daha güçlü, yaşanabilir bir ülke konumuna getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Tunç, "24 Haziran seçimlerinde ülke olarak bunu ortaya koymalıyız. Bize, ülkemize saldıranların, dış mihrakların oyununu da bozmalıyız." dedi.

İftara, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, çok sayıda dernek üyesi ve Bartınlılar katıldı.

Tunç ve Güngör, iftarın ardından AK Parti Çayırhan Mahallesi temsilciliğini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.