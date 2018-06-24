Oyunu kullanan vatandaşlar Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında vakit geçirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale'de oylarını kullanan bazı vatandaşlar, günü aileleriyle Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı plajında değerlendirdi.

Sabah erken saatlerde oylarını kullandıktan sonra toplu taşıma araçları ve otomobilleriyle Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Savcılı plajına gelen vatandaşlar, aileleriyle piknik yaptı.

Oyunu kullandıktan sonra ailesiyle Savcılı plajına gelen Aydın Gündoğdu, yeniden düzenlenerek hizmete giren göl kenarının çok güzel olduğunu, pazar gününün tadını çıkardıklarını söyledi.

Gündoğdu, "Aile olarak gelinebilecek örnek yerlerden birisini yapmışlar. Kırıkkale'de oyumuzu kullandıktan sonra ailemizle beraber geldik. Güzel, kafa dinlenecek, temiz bir yer burası. Temiz suyu, park alanı, yüzülecek yeri olan bir alan oluşturmuşlar. Biz de o yüzden oyumuzu kullandıktan sonra buraya gelip tatil yapmak istedik." dedi.

Savcılı plajının piknik alanı için çok güzel olduğunu söyleyen Cemil Ulu da "Sabah erken saatlerde Kırşehir'de oyumuzu kullandık. Ailece Savcılı'da bulunan plaja geldik. Seçim sonuçlarını da burada takip edeceğiz. Sonuçları ülkemiz açısından hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

Turgut Akkaya ise Ankara'da oyunu kullandıktan sonra hem tatil hem de eğlenmek için Kaman'a geldiklerini, seçim dolayısıyla buranın sakin olmasından dolayı da güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Kırıkkale'den arkadaşlarıyla Kaman'a geldiğini anlatan Mustafa Yıldırım ise "Oyumuzu kullandıktan sonra İç Anadolu'nun plajı olan Savcılı köyümüze geldik. Gördüğünüz gibi ortam çok güzel. Ailelerin rahatça gezip dolaşacağı, piknik yapacağı ve aynı zamanda suya gireceği bir ortam var." ifadelerini kullandı.



