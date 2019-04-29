YOZGAT (AA) - Sorgun Milli Egemenlik ilkokulu öğrencileri tarafından kahvehanelerde "Oyun dursun heyben bilgi ile dolsun" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, kahvehanelerde 15 dakika süreyle düzenlenen bu etkinliğin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

Türk toplumunun okumayan bir kitleye sahip olduğunu belirten Ekinci, "Amacımız bu tür etkinliklerle gençlere rehberlik etmek, toplumumuzu kitap okumaya yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Gelişmiş ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin yüzde 60'ını bu yolu kullanarak edinmişlerdir." dedi.

Ekinci, "Okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla okullarımız ve gençlik merkezimizde okuma halkaları düzenleniyor. Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerimiz de öğretmenleri gözetiminde bir kahvehanede okuma etkinliği düzenlediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

