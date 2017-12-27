ÖYP görevlilerinin kadro statüsünün değiştirilmesi

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin kadro statüsünün değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, KHK ile ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin statülerinin 50/d statüsüne dönüştürüldüğünü belirterek, bu statüsünün iş güvencesinden yoksun bir istihdam türü olduğundan araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Bu kanayan yaranın bir an önce durdurulması, gerekli adımların atılarak üniversitelerin uzun vadede akademisyen ihtiyacını karşılayacak yetişmiş insanların güvenceli bir istihdama kavuşmasının, akademinin geleceği için önemli bir kazanım olacağına işaret eden Yıldırım, şunları ifade etti:

"Yüksek öğretime Bakış 2017 raporumuzda da ifade ettiğimiz üzere, bugün yüksek öğretim sistemimizin en büyük sorunlarından biri, yetişmiş akademisyen açığıdır. Üniversite sayısının hızla arttığı ülkemizde ne yazık ki akademisyen sayısının istenen seviyede artmaması, diğer gelişmelere gölge düşürmektedir. Son dönemlerde alınan bazı kararlar, bu açığı gidermek yerine daha da artıracak niteliktedir.

ÖYP araştırma görevlileri 33/a kadrolarına geçirilmelidir. ÖYP araştırma görevlilerinin kazanılmış hakları olan kadrolara atanması mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Ülkemizin yetişmiş insan gücü, özellikle akademisyen ihtiyacı gözetilerek, emek vererek bulundukları yerlere gelmiş genç akademisyenlerin hak ettikleri kadro unvanlarını almaları için gereken her türlü çabayı göstermeye, bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."



