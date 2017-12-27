Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

ÖYP görevlilerinin kadro statüsünün değiştirilmesi

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin kadro statüsünün değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım,...

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:36
ÖYP görevlilerinin kadro statüsünün değiştirilmesi
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin kadro statüsünün değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, KHK ile ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin statülerinin 50/d statüsüne dönüştürüldüğünü belirterek, bu statüsünün iş güvencesinden yoksun bir istihdam türü olduğundan araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Bu kanayan yaranın bir an önce durdurulması, gerekli adımların atılarak üniversitelerin uzun vadede akademisyen ihtiyacını karşılayacak yetişmiş insanların güvenceli bir istihdama kavuşmasının, akademinin geleceği için önemli bir kazanım olacağına işaret eden Yıldırım, şunları ifade etti:

"Yüksek öğretime Bakış 2017 raporumuzda da ifade ettiğimiz üzere, bugün yüksek öğretim sistemimizin en büyük sorunlarından biri, yetişmiş akademisyen açığıdır. Üniversite sayısının hızla arttığı ülkemizde ne yazık ki akademisyen sayısının istenen seviyede artmaması, diğer gelişmelere gölge düşürmektedir. Son dönemlerde alınan bazı kararlar, bu açığı gidermek yerine daha da artıracak niteliktedir.

ÖYP araştırma görevlileri 33/a kadrolarına geçirilmelidir. ÖYP araştırma görevlilerinin kazanılmış hakları olan kadrolara atanması mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Ülkemizin yetişmiş insan gücü, özellikle akademisyen ihtiyacı gözetilerek, emek vererek bulundukları yerlere gelmiş genç akademisyenlerin hak ettikleri kadro unvanlarını almaları için gereken her türlü çabayı göstermeye, bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."


Anahtar Kelimeler:
Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 NO'LU Şube Başkanı YıldırımEskişehirÖğretim Üyesi Yetiştirme Programı Araştırma Görevlileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim