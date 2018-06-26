ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL- FERDİ TÜRKTEN - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre seçmenin yüzde 0,91'i Cumhur İttifakı'na, yüzde 0,24'ü Millet İttifakı'na oy verdi.

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu istedi.

Seçim yasasında yapılan değişiklikle bu seçimde partilerin ittifak yapmasının yolu açıldı. Yasa değişikliği kapsamında AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP) de "Millet İttifakı"nı oluşturarak YSK'ye bildirdi.

Seçimde kullanılan oy pusulaları da ittifaklara göre düzenlendi. İttifak yapan partiler, oy pusulasında ittifak unvanları altında yan yana yer aldı.

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayıldı. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alındı, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmadı.

Seçmenlerin verdikleri oyun ittifakın ortak oyu sayılması için yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" veya "TERCİH" mührünün basılması gerekiyordu. Bu şekilde yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" veya "TERCİH" mührünün basıldığı oy pusulaları sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa işaretlendi.

-Sonuçlar

YSK'nin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre, yurt içi ve yurt dışında toplam, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 oldu.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak oyu 118 bin 954 olarak gerçekleşti ve oranı 0.24 oldu. Buna göre, ittifaklara oyların yüzde 1,15'i "ortak oy" olarak gitti.

Yurt içindeki seçmenlerin 442 bin 785'i yalnızca Cumhur İttifakı'na oy verdi. Bu oylar Cumhur İttifakı'nın ortak oyu sayıldı. Millet İttifakı'nın yurt içindeki ortak oyu ise 116 bin 998 oldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden ülkelerde kurulan sandıklarda oy kullanan 10 bin 854'ü, gümrüklerde ise bin 889'u Cumhur İttifakı'nın ortak oyuna mühür bastı. Cumhur İttifakı'nın yurt dışındaki toplam ortak oyu 12 bin 743 oldu.

Yurt dışında, ülkelerde bin 536, gümrüklerde 420 olmak üzere toplam bin 956 oy Millet İttifakı'nın ortak oyu sayıldı.

- Oylar partilerde toplandı

Seçim sonuçlarına göre AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'lik oy oranına ulaştı. CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı.

HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23'lük oy oranına ulaştı. Bağımsızlar ise 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0.15'lik paya sahip oldu.