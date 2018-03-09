Oyak Renault kadınların gücünü yeniden hatırlattı

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte dünyaca ünlü motosikletçi Asil Özbay, "1 Kadın 1 Motosiklet 10 Ülke" sloganı ile gerçekleştirdiği yolcuğun hikayesini paylaşırken, kadınların yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, çeşitliliği artırmayı hedefleyen ve kadınların iş yaşamındaki rolünü geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunan Women@Renault oluşumu kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çok özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü motosikletçi Asil Özbay ve Oyak Renault Mühendislik Test Departman Müdürü ve Oyak Renault Mot’OR Sosyal Kulübü Koordinatörü Emre Mollaahmetoğlu’nun, Defansif Sürüş Teknikleri konulu sunum gerçekleştirdiği etkinlikte, kadınların gücü ve iş hayatındaki önemi bir kez daha vurgulandı.

Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte kadınların toplumsal ve iş hayatındaki vazgeçilmez rolüne değinildi. Dünyaca ünlü motosikletçi Asil Özbay ise 2015 yılında "1 Kadın 1 Motosiklet 10 Ülke"’ sloganıyla Türkiye’den motosikletiyle yola çıkarak İtalya’dan Fas’a süren macera dolu yolculuğunun detaylarını paylaştı. Motosikleti ile sınırların ötesinde binlerce kilometre yol alan Asil Özbay, kadınlara yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gösterdi.

Oyak Renault Mühendislik Test Departman Müdürü ve Oyak Renault Mot’OR Sosyal Kulübü Koordinatörü Emre Mollaahmetoğlu ise defansif sürüş tekniklerinin detaylarını dinleyicilerle paylaştı. Etkinliğe katılanlar için düzenlenen çekiliş sonucunda ise 5 dinleyici Oyak Renault fabrikalarında gerçekleştirilen Skid Car Pratik eğitimi almaya hak kazandı.





- Oyak Renault’da kadınlar rehber





Oyak Renault’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği etkinlikte kadınların iş yaşamındaki rolünü geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunan Women@Renault oluşumu hakkında bilgi verilirken WoMentoring çalışmalarına da değinildi.

Çağdaş Türk kadınının yönetsel düzeyde daha etkin rol oynaması ve gelişme kaydetmesi gerektiğine inanan Oyak Renault, Womentoring ile şirket içerisinde kadınların birbirleriyle düzenli bir iletişim ağı içerisinde ekip arkadaşlarına mentorluk etmesinin önünü açıyor.