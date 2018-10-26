OYAK Portekiz çimento devi Cimpor’u satın aldı

İSTANBUL (AA) - OYAK, Avrupa’nın en eski ve köklü çimento markalarından olan Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı.

OYAK açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Avrupa’nın en büyük çimento markalarından Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı. İlk fabrikası 1984 yılında kurulan Portekiz pazar lideri Cimpor, yaklaşık 6,5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip. Cimpor’un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde’de torbalama tesisi ve deniz terminali, 42 hazır beton tesisi, 15 agrega tesisi, 1 kireç, 1 kağıt torba üretim, 2 harç ve 1 travers fabrikası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin her sektörde dünya çapında oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Türk çimento sektörünün son yıllardaki en büyük başarısına imza attıklarını ve Avrupa’da sektörün en saygın markalarından olan Cimpor’u satın aldıklarını bildiren Erdem, "OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yatırımlarımızı sürdürecek, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak adına Türkiye’de ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.