ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
Oxford’taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı
Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.