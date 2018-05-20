Ovakent'te obruk oluştu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde, toprak göçmesiyle yaklaşık 10 metre çapında ve 5 metre derinliğinde obruk oluştu.

Ovakent beldesi Taşlık mevkisinde, Ahmet Taş'a ait pancar ekili tarlasında toprak göçüğü meydana geldi. Göçme sonucu, tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve 5 metre derinliğinde obruk ortaya çıktı.

Obruk oluşumu, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Ovakent Belediye Başkanı Menderes Öztürk, yaptığı açıklamada, çiftçilerin haber vermesi üzerine bölgede inceleme yaptıklarını belirtti.

Beldelerinde ilk kez böyle bir olay meydana geldiğini belirten Öztürk, "Her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmayışı bizi sevindirdi." dedi.

Öztürk, olası bir kaza yaşanmaması için obruk çevresinde tedbir alacaklarını sözlerine ekledi.