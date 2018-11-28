Otoyol çalışmasında beton blok düştü

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerin kurtarılmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.

Bazı işçilerin beton blokun altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

"5 işçimiz beton blokun altında kalmış"

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yerine intikal ettiğini belirterek, "5 işçimiz beton blokun altında kalmış, seslerinin geldiğini de söylüyorlar. İnşallah sağ bir şekilde kurtarırız." dedi.

2 müfettiş görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Gebze'deki kazayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdiğini ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Muhabir: Şengül Oymak-Metin Girgin