Otomotivin duayeni Dr. Ekber Onuk, Oyak Renault'da

İSTANBUL (AA) - Türk otomotiv sektörünün duayenlerinden Dr. Ekber Onuk, Oyak Renault Motorlu Taşıt ve Otomobil Tutkunları Kulübü’nün davetlisi olarak Oyak Renault’da, otomobil tutkunu yüzlerce çalışana otomobilin geçmişine ve bugününe dair önemli bir sunum gerçekleştirdi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, otomobil ve motosiklet kültürü üzerine çalışanlara yönelik faaliyetlerin gerçekleştiği Oyak Renault Motorlu Taşıt ve Otomobil Tutkunları Kulübü MOT’OR’un etkinliğinde, Türk otomotiv sektörü duayenlerinden Dr. Ekber Onuk’u konuk ederek otomobil tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Oyak Renault çalışanları ile buluşan Ekber Onuk, Mühendislik Proje Şefi olduğu Anadol STC16 serüveninden başlayarak kendi imzasını taşıyan Türk tasarımı spor otomobili Sazan’ın doğuşuna kadar olan süreci anlattı. Uçak mühendisi olan Dr. Ekber Onuk, aynı zamanda Türkiye’nin milli, radara yakalanmayan, dünyanın en hızlı hücum botunu üreterek 8 ülkeye ihraç ettiğini aktardı.

Etkinlik sonrasında Dr. Onuk, ürettikleri hücum botun maketini Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’a takdim ederken, binden fazla üyesi bulunan MOT’OR kulübü çalışanlarının motor parçalarından hazırladıkları kupa ise Ekber Onuk’a hediye edildi. Etkinlik kapsamında fabrikaya özel olarak getirilen Sazan da çalışanların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



