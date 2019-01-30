Otomobille köpeğe kasıtlı çarpma anı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da otomobille köpeğe kasıtlı çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yürüyen bir kişinin arkasına köpek takıldı. Bu sırada bir genç, köpeğin üzerine yürüyüp tekme salladı.

Aynı kişi kaçan köpeğin peşinden koşturduğu sırada arkadan otomobille hızla gelen başka bir genç, aracı köpeğin üzerine sürerek çarptı.

Bir süre sürüklenen köpek, yaralı halde yere düştü.

Olayı gören vatandaşların geldiğini gören iki genç, otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı köpek ise belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.

Yaşananlar, olay yeri yakınlarındaki bir sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde sokakta beliren köpeğe bir gencin tekme sallaması yer alıyor. Kayıtlara kaçan köpeğe arkadan hızla gelen bir gencin kullandığı otomobilin çarptığı yansıyor. Görüntüde, vatandaşların geldiğini gören iki gencin daha sonra otomobille kaçtığı görülüyor.