Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şamil T. (33) idaresindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, Ankara-Erzincan karayolu otogar kavşağı yakınlarında Muhammed Ateş'in (15) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Ateş, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Ateş, kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bisikletin arka koltuğunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü Şamil T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



