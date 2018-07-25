Otomobilin camlarından taşan yük tehlike yarattı

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, arka camlarından dışarıya metrelerce taşan şekilde yük taşınan otomobil trafikte tehlike yarattı.

Beyşehir yöresinde kargıların birleştirilmesiyle oluşturulan ve "tarhana çiti" olarak adlandırılan 5 metreyi aşkın uzunluğa sahip yer örtü malzemesini, otomobilin arka bölümüne camlarını açarak uzatan sürücü, her iki taraftan metrelerce dışarıya taşıyan bu yükle trafikte seyretti.

Dışarı taşan yüküyle trafikte tehlike oluşturan araç, ilçe sakinlerince meraklı gözlerle takip edildi.