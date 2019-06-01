Otomobile sakladıkları eroini "baharat"la kamufle etmişler

- Eskişehir-Ankara kara yolunda polis tarafından durdurulan araçta 52,7 kilogram eroinle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı - Otomobilin tabanına ve koltuklarının altına gizlenen uyuşturucunun, narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat serpilmesi dikkati çekti