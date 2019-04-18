Otomobile mıknatısla gizlenen 57,6 kilogram eroin ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de durdurulan bir araçta, mıknatıslarla gizlenmiş 57 kilo 662 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, aracın görünmeyen yerlerine mıknatıslarla saklanmış 57 kilo 662 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.