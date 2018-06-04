Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 ayda yüzde 5 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 daralarak 302 bin 311 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yıl ilk 5 ayda 317 bin 500 satış yapılmıştı.

Bu yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,13 azalarak 234 bin 645, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,96 gerileyerek 67 bin 666 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ise toplam pazarda 72 bin 755 araç satıldı. 85 bin 422 olarak gerçekleşen 2017 yılı mayıs ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,83 küçüldü.

Mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 13,03 azalarak 57 bin 227'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,87 gerileyerek 15 bin 528'e düştü.





- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12’ye yükseldi





Mayıs ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında yüzde 1,4 ve 2000cc üstünde yüzde 27 azaldı. Bu dönemde 84 elektrikli ve bin 843 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.



Bu yılın mayıs ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,67 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 97 bin 770 adetle sahip oldu.

Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,61’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12’ye yükseldi.

Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,62’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,9 pay ve 128.735 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pa ve 119 bin 90 adetle yine sedan otomobiller oldu.



Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 69,06 pay ve 46 bin 732 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 12,07 pay ve 8 bin 168 adetle kamyonet, yüzde 10,03 pay ve 6 bin 786 adetle pick-up, yüzde 8,84 pay ve 5 bin 980 adetle minibüs takip etti.



Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM ALFA ROMEO 89 0 89 ASTON MARTIN 5 0 5 AUDI 6.853 0 6.853 BENTLEY 4 0 4 BMW 6.395 0 6.395 CITROEN 4.216 2.131 6.347 DACIA 12.227 1.556 13.783 DS 110 0 110 FERRARI 8 0 8 FIAT 18.842 15.195 34.037 FORD 11.959 20.694 32.653 HONDA 11.544 0 11.544 HYUNDAI 18.187 646 18.833 INFINITI 14 0 14 ISUZU 0 887 887 IVECO 0 710 710 JAGUAR 86 0 86 JEEP 995 0 995 KARSAN 0 374 374 KIA 3.543 1.004 4.547 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 632 0 632 LEXUS 29 0 29 MASERATI 22 0 22 MAZDA 536 0 536 MERCEDES-BENZ 8.021 4.657 12.678 MINI 520 0 520 MITSUBISHI 157 1.873 2.030 NISSAN 9.674 727 10.401 OPEL 10.776 0 10.776 PEUGEOT 12.166 1.861 14.027 PORSCHE 278 0 278 RENAULT 39.464 4.488 43.952 SEAT 5.253 0 5.253 SKODA 10.474 0 10.474 SMART 11 0 11 SSANGYONG 126 32 158 SUBARU 674 0 674 SUZUKI 1.148 0 1.148 TOYOTA 12.794 1.791 14.585 VOLKSWAGEN 24.535 9.040 33.575 VOLVO 2.276 0 2.276 TOPLAM 234.645 67.666 302.311