Otomobil takla attı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Acar yönetimindeki 58 DA 530 plakalı otomobil, Karaçayır köyü Tavra Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan eşi Bilser Acar, olay yerinden geçen diğer sürücülerin ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Ambulansla, Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bazı vatandaşlar, çalışma devam eden yolda mıcır olduğunu ve gerekli işaretlemelerin yapılmadığını öne sürerek tepki gösterdi.