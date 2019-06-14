Otomobil motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren kedi Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesinden hareket eden 50 UK 727 plakalı otomobil sürücüsü kısa süre sonra otomobilin motor kısmında kedi olduğunu fark etti. Otomobil sürücüsü aracını stop ederek Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından otomobilin motor kısmına sıkışan kedi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.