Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
İsmail Kozan'ın (19) kullandığı 42 GA 918 plakalı otomobil, Ilgın-Doğanhisar yolu Harmanyazı Mahallesi yakınlarında Hasan Mercan yönetimindeki "pat pat' diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Alaatdin Mercan (17), Yasin Demirkan (16), İsmail Yıldırım (18) ve Ayşe Mercan (44) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Mercan ile eşi Ayşe Mercan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.