Otomatik sürüş yeteneği teknolojisi TEKNOFEST'te

İSTANBUL(AA) - ODTÜ Teknokent'te geliştirilen, kendi kendine direksiyon hakimiyetini sağlayabilen "Yarı otonom sürüş destek modülü" TEKNOFEST'te ilk kez sergilendi.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ODTÜ'lü araştırmacılar tarafından geliştirilen "Yarı otonom sürüş destek modülü" ilk kez tanıtıldı. Geliştirdikleri yazılım ile kendi kendini kontrol edebilen araç, istendiğinde şerit değiştirip hızını ayarlayarak, direksiyon hakimiyeti sağlayabiliyor.
2018 yılında TÜBİTAK'tan hibe alarak projeye başladıklarını kaydeden Tunç, 18 aya yakın bir süredir ekipteki diğer 3 kişi ile birlikte çalıştıklarını söyledi."Yapay zeka ile çalışıyor"
Otonom modülü her araca uygulanabilir şekilde yaptıklarını ifade eden Tunç, "Yaptığımız modül düşük maliyetli olabilmesi için şu anda görüntü işleme üzerine bir yapay zeka ile çalışıyor. Bu da her araca uygulanabilir şekilde tasarlanabiliyor. İleride de milli aracımız otonom özelliklere kavuşturulmak istendiğinde bununla ilgili de tedarikçi olabileceğiz." diye konuştu.