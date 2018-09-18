Otokar yeni Doruk T aracının Almanya lansmanını yapacak

İSTANBUL (AA) - Otokar, Almanya Hannover'de bu yıl 67'nci kez gerçekleştirilecek IAA Ticari Araç Fuarı'nda iki otobüsüyle yer alacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticari araç ve yan sanayi endüstrisinin en büyük etkinliklerinden IAA Ticari Araç Fuarı'na İtalya'dan Almanya'ya, Ürdün'den Malta’ya kadar büyük beğeni toplayan otobüsleri ile katılıyor.

Otokar, Almanya Hannover'de 20-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 67'nci IAA Ticari Araç Fuarı'nda tasarım, teknoloji, dayanıklılık ve ergonomisi ile ön plana çıkan şehir içi otobüsü kent ve turizm otobüsü yeni Doruk T ile katılacak.

İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve İsveç'te satışları başlanan Otokar'ın 10 metrelik turizm otobüsü yeni Doruk T, ilk kez Hannover'de Almanya'daki otobüs operatörlerinin beğenisine sunulacak.





- "Bükreş'te 12 yıldır Otokar araçları kullanılıyor"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın son dönemde yurt dışında önemli otobüs ihalelerini kazanarak, anlaşmalara imza attığını hatırlattı.

Sektörde 55'inci yılını kutlayan Otokar'ın, geniş otobüs ürün gamı ile Avrupa pazarındaki pazar payını her geçen gün artırdığının altını çizen Görgüç, bugün 35 binden fazla otobüsün Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya başta olmak üzere 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıdığını belirtti.

Görgüç, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk çeyreğinde Polonya'da Varşova'nın 34 araçlık sözleşmesini, Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesinin anlaşmasını ve kısa süre önce de Bükreş Belediyesi ile bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük otobüs ihracat anlaşmasını ile imzaladık. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden ve turizm şehirlerinden Bükreş'te 12 yıldır Otokar araçları kullanılıyor. Bükreş'in ihtiyaç ve beklentilerine en uygun şekilde geliştirilecek 400 araç bu yıl ve önümüzdeki yıl partiler halinde teslim edilecek."





- "İlk doğalgazlı otobüs ihracatı İspanya'ya yapılacak"





Serdar Görgüç, doğalgazlı otobüslerinin ilk ihracat anlaşmasının da geçen günlerde imzalandığını belirterek, "Türkiye’de başarılı bir şekilde hizmet veren doğalgazlı otobüslerimizi şimdi de İspanya'ya ihraç etmeye başlıyoruz. 9 adet 12 metrelik doğalgazlı otobüsümüz Kent, önümüzdeki yıl bahar aylarında İspanya'nın Jerez de la Frontera şehrinde yolcu taşımaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Avrupa'daki büyük otobüs pazarlarından biri olduğunu kaydeden Görgüç, geçen yıla kıyasla İspanya'daki otobüs satışlarını yüzde 27 artırdıklarını bildirdi.

Görgüç, Otokar'ın kullanıcı beklenti ve taleplerine en uygun, yenilikçi, üstün teknolojiye sahip ve çevreci araçları üretebilmek, modern şehirlere katkı sağlamak için önemli Ar-Ge yatırımı yaptığını vurguladı.

Her yıl cironun ortalama yüzde 4'ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarının altını çizen Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kullanıcılarımızın beklenti ve isteklerine uygun otobüsleri tasarlıyor, üretiyor, satış sonrası hizmetlerimizle de fark yaratıyoruz. Uzun yıllardır Avrupa’nın farklı ülkelerinde kullanılan araçlarımızla müşterilerimizin memnuniyetini ve beğenisini kazandık. Dünyanın dört bir yanında hali hazırda binlerce otobüsümüz milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Batı Avrupa'nın yanı sıra Orta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de araç parkımız günden güne artıyor."





- "Doruk T, Almanya pazarına ilk kez Hannover'de sunulacak"





Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın, şehirlerarası ve turizm taşımacılığı için geliştirdiği ve yurt dışı pazarlarda Ulyso adıyla yer alan otobüsü Doruk T'nin Almanya lansmanını IAA Ticari Araç Fuarı'nda yapacağını belirtti.

Geçen yıl İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve İsveç'te satışları başlanan ve kullanıcıların beğenisini toplayan Doruk T otobüsünün Almanya lansmanını IAA Fuarı'nda yapacaklarını bildiren Görgüç, "Almanya'da turizm taşımacılığında olduğu kadar şehir içi toplu taşımacılıkta da iddialı hedeflerimiz var. Kısa zamanda Doruk otobüslerimizin şehir içi tipleri de Berlin toplu taşımacılığında hizmete başlayacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Doruk T hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Doruk T, Otokar'ın yeni tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Dış tasarımında sert ve dinç bir tarz tercih edilen Doruk T'de gündüz farları tasarımı, otomotivdeki son trendler dikkate alınarak yapılırken arkada LED farlar kullanıldı. Yüksek ön camı ile ferah bir yolculuk sunan 10 metre uzunluğundaki Doruk T düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Doruk T’de tam kuru havalı disk fren sistemi, ABS, EBS gibi güvenlik sistemlerine ilave olarak şerit takip sistemi (LDWS), gelişmiş AEBS fren sistemi, ASR, ESP gibi özellikleri de standart olarak sunuyor."



