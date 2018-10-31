Otogara yolcuları Büyükşehir Belediyesi taşıyacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha önce şehirlerarası otobüs firmaları tarafından yapılan ve kısa süre önce bu firmaların aldığı kararla kaldırılan servis taşımacılığını üstlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminaline servis taşımacılığına 31 Ekim itibarıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından bu önemli hizmet için iki ayrı ring hattı oluşturuldu.

Yapılacak servis taşımacılığı çerçevesinde iki güzergah belirlendi. Bu iki güzergahtan sabah saat 05.45'te servisler hareket edecek ve her yarım saatte bir servis kaldırılacak.

Terminalden de aynı şekilde sabah saat 05.45'ten itibaren iki ayrı güzergaha her yarım saatte bir servis hareket edecek.

Beyazşehir-otogar servis güzergahı Beyazşehir Mini Terminal önünden başlayacak ve Anadolu Harikalar Diyarı, Doğu Terminali, İpek Saray, Kayseri Park, Farabi Caddesi, Fevzi Çakmak Mini Terminali, Mevlana, Yeni Adliye, Yeni Mahalle Mini Terminali ve Erkilet Bulvarı güzergahında devam edecek.

Talas-otogar servisleri ise Talas Anayurt Beğendik önünden kalkarak, Mehmet Timuçin Caddesi, Halef Hoca Caddesi, Cemil Baba Mezarlığı, Talas Atatürk Bulvarı, Talas Mini Terminali, Kız Öğrenci Yurdu, Sabancı Kültür Sitesi, Yoğunburç Mini Terminali, Eski Güneş Hastanesi, Necip Fazıl Bulvarı, Koçak Parkı, Eski Terminal, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çıraklı Eğitim Merkezi ve Keykubat'ı takiple otogara ulaşacak.

Terminal seferlerinde toplu taşıma kartları ve bileti kullanılacak ve şehir içi ücret tarifesi uygulanacak.